Meteo Galatina, le previsioni per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Galatina si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un significativo aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la mattina inizierà con cieli coperti e piogge leggere, mentre nel pomeriggio e in serata si assisterà a un’intensificazione delle precipitazioni, con possibilità di pioggia forte. Le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con un aumento dell’umidità e venti moderati.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di nuvole che non supererà il 9%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Est, con velocità che varieranno tra i 10 km/h e i 12 km/h.

Con l’arrivo della mattina, la situazione cambierà drasticamente. I cieli si copriranno completamente, e si inizieranno a registrare le prime piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16°C intorno alle 10:00. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che toccheranno il 15%. I venti continueranno a provenire da Est-Nord Est, con intensità che si attesterà tra i 10 km/h e i 15 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 14,5°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che salirà fino all’80%. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno superare i 25 km/h.

La sera porterà con sé piogge forti, con accumuli significativi che potrebbero superare i 7 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 90%. I venti, provenienti sempre da Nord Est, saranno freschi e moderati, con velocità che potranno raggiungere i 30 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Galatina indicano un martedì caratterizzato da piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di martedì, poiché le piogge potrebbero causare disagi.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Galatina

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.8° perc. +10.9° prob. 4 % 12.2 NNE max 16 Grecale 72 % 1019 hPa 5 nubi sparse +11.4° perc. +10.5° Assenti 7.6 NNE max 8.3 Grecale 74 % 1019 hPa 8 cielo coperto +15.8° perc. +15° prob. 3 % 10.2 ENE max 13.6 Grecale 58 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +16° perc. +15.3° 0.24 mm 15 ENE max 15.7 Grecale 63 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +13.5° perc. +13° 0.99 mm 18.4 NE max 25.4 Grecale 80 % 1019 hPa 17 pioggia moderata +13° perc. +12.5° 1.91 mm 25.1 NE max 37.6 Grecale 85 % 1018 hPa 20 forte pioggia +13° perc. +12.7° 7.44 mm 23.8 NE max 37.3 Grecale 91 % 1019 hPa 23 forte pioggia +13.2° perc. +12.9° 7.36 mm 28.7 NE max 40.5 Grecale 91 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:30

