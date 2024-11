Meteo Gorizia, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Gorizia si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera con cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +8°C durante la notte a un massimo di +16,3°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,6 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 51% e il 75% nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +8,7°C. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est garantirà una sensazione di freschezza, con una temperatura percepita di circa +6,8°C. L’umidità sarà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1027 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 11:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +15,6°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno intorno ai 6,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, con un massimo di +16,3°C alle 13:00, per poi attestarsi attorno ai +10°C entro le 17:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con una diminuzione della velocità. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 96% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +9°C. L’umidità rimarrà elevata, toccando il 100%. Le condizioni di vento saranno stabili, con una leggera brezza che non influenzerà significativamente la percezione del freddo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorizia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con un cielo che potrebbe rimanere nuvoloso e temperature in calo. Si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, specialmente nelle ore serali. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a oscillare su valori simili, con possibili variazioni a seconda dell’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.5° perc. +6.6° Assenti 11.5 ENE max 12 Grecale 72 % 1026 hPa 4 cielo sereno +7.8° perc. +5.8° Assenti 11.1 ENE max 11.4 Grecale 73 % 1026 hPa 7 cielo sereno +8.6° perc. +6.8° Assenti 10.7 ENE max 12.3 Grecale 73 % 1027 hPa 10 nubi sparse +14.6° perc. +13.5° Assenti 7.5 ENE max 10.5 Grecale 53 % 1026 hPa 13 cielo coperto +16.3° perc. +15.3° Assenti 4.1 E max 6.3 Levante 51 % 1025 hPa 16 cielo coperto +11.7° perc. +10.7° Assenti 7.4 ENE max 6.7 Grecale 71 % 1025 hPa 19 cielo coperto +9.8° perc. +8.5° Assenti 9.4 ENE max 9.2 Grecale 74 % 1026 hPa 22 cielo coperto +9.4° perc. +8.1° Assenti 8.9 ENE max 8.2 Grecale 73 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:42

