Meteo Gorizia, le previsioni per il weekend 22 – 24 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 6,1°C, percepite come 4,8°C. Il vento soffierà a 6,8 km/h da Ovest, con raffiche fino a 11,6 km/h. Durante la mattina, il tempo rimarrà instabile con pioggia leggera e temperature attorno ai 6°C. Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento, con nubi sparse e temperature a 6,5°C. Sabato, il cielo si schiarirà, raggiungendo 3,5°C al mattino, mentre Domenica si presenterà coperta con temperature intorno ai 5,2°C.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevederà pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 6,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa 4,8°C. La velocità del vento sarà di 6,8 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 11,6 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di 2,3 mm di pioggia leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno al 98%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 990 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile con pioggia leggera e una temperatura di circa 6°C. La temperatura percepita scenderà a 3,6°C. Il vento si farà più intenso, raggiungendo i 14,1 km/h da Est-Nord Est, con raffiche fino a 21,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si manterrà sopra il 80%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i 6,5°C. La temperatura percepita sarà di 4,4°C. La velocità del vento si ridurrà a 10,3 km/h da Est, con una copertura nuvolosa che scenderà al 71%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 71%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse e le temperature scenderanno fino a 1,1°C. La temperatura percepita sarà di -1,1°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est a una velocità di 6,9 km/h, con una copertura nuvolosa del 30%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno all’82%.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si presenterà con nubi sparse e temperature intorno ai 1°C. La temperatura percepita sarà di -0,7°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h da Nord Est, con una copertura nuvolosa del 25%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno all’82%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno con temperature che saliranno fino a 3,5°C. La temperatura percepita sarà di 3,5°C. Il vento si manterrà leggero, con una velocità di 3,8 km/h da Est-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà del 7%, e non si prevedono precipitazioni, con umidità che scenderà al 73%.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 7,7°C. La temperatura percepita sarà di 7,7°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 4 km/h da Sud Ovest. La copertura nuvolosa aumenterà al 43%, ma non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 56%.

Nella sera, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno a 2,4°C. La temperatura percepita sarà di 0,9°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h da Est-Nord Est, con una copertura nuvolosa del 71%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno all’83%.

Domenica 24 Novembre

La notte di Domenica 24 Novembre si preannuncia con nubi sparse e temperature intorno ai 2,5°C. La temperatura percepita sarà di 2,5°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h da Est-Nord Est, con una copertura nuvolosa del 68%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno all’83%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature che saliranno fino a 5,2°C. La temperatura percepita sarà di 5,2°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 1,7 km/h da Est. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni, con umidità che si attesterà attorno al 79%.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno coperti con temperature che raggiungeranno i 7,6°C. La temperatura percepita sarà di 7,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,9 km/h da Sud Ovest. La copertura nuvolosa si manterrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni, con umidità che si attesterà attorno al 68%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora coperto con temperature che scenderanno a 2,8°C. La temperatura percepita sarà di 2,8°C. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h da Est-Nord Est, con una copertura nuvolosa del 56%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno al 79%.

In conclusione, il fine settimana a Gorizia si caratterizzerà per un inizio piovoso e fresco, con un miglioramento delle condizioni meteo durante il Sabato, mentre la Domenica si presenterà prevalentemente coperta e fresca. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente Venerdì, mentre Sabato offrirà opportunità migliori per godere di una giornata all’aria aperta.

