Meteo Limbiate, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Limbiate indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori freschi e un cielo che passerà da nuvoloso a sereno. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e un incremento delle temperature.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto, con una temperatura di circa 7,5°C e una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa si manterrà attorno all’89%, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Con il passare delle ore, la temperatura subirà lievi variazioni, rimanendo comunque sopra i 7°C.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 11,8°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11 km/h, e la direzione sarà prevalentemente da ovest-nordovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 50%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a migliorare, con temperature che toccheranno i 14°C. Le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di sole, mentre il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, rendendo l’aria più secca e fresca.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6°C. Il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, favorendo un clima piacevole per le attività all’aperto. La velocità del vento rimarrà sostenuta, contribuendo a un abbassamento della temperatura percepita.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Limbiate evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di un lieve aumento delle temperature, mentre nel fine settimana potrebbero tornare condizioni più instabili. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 8 % 3.6 NNO max 3.8 Maestrale 69 % 1000 hPa 4 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 10 % 3.6 ONO max 6.2 Maestrale 69 % 997 hPa 7 nubi sparse +7.2° perc. +6.5° prob. 3 % 5.4 ONO max 11.8 Maestrale 72 % 996 hPa 10 nubi sparse +10.1° perc. +8.7° Assenti 8.1 ONO max 18 Maestrale 60 % 996 hPa 13 nubi sparse +14.3° perc. +12.5° prob. 1 % 14 NO max 30.5 Maestrale 27 % 995 hPa 16 nubi sparse +10.6° perc. +8.3° Assenti 21.3 NNO max 43.7 Maestrale 26 % 999 hPa 19 cielo sereno +7.6° perc. +4.9° Assenti 15.9 NNO max 42.5 Maestrale 27 % 1003 hPa 22 poche nuvole +5.8° perc. +2.9° Assenti 14 NNO max 29.8 Maestrale 29 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.