Meteo Lucca, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

Nella giornata di Mercoledì 20 Novembre, Lucca si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da pioggia leggera e un’alta copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno relativamente miti, oscillando tra +7,9°C e +15,3°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 65,7 km/h. Queste condizioni potrebbero influenzare le attività all’aperto, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato e la possibilità di ripararsi in caso di pioggia.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano una persistenza della pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori che si aggireranno tra 26,1 km/h e 36,4 km/h, proveniente prevalentemente da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,34 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni, continuando a presentare pioggia leggera e temperature che si manterranno stabili intorno ai +14°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 38,6 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con valori che potranno arrivare fino a 0,56 mm entro le ore centrali della mattina.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento parziale delle condizioni, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature subiranno una leggera flessione, scendendo fino a +13,4°C. Il vento si calmerà, ma rimarrà comunque presente, con velocità che si attesteranno intorno ai 14,4 km/h. Le precipitazioni si ridurranno, con una probabilità di pioggia che scenderà al 4%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai +8,9°C. Il vento sarà più leggero, con velocità che non supereranno i 8,4 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, rendendo la serata più favorevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di pioggia leggera e nuvolosità, si prevede un progressivo diradamento delle nubi e un aumento delle temperature. Giovedì e Venerdì potrebbero portare cieli più sereni e temperature più gradevoli, rendendo le giornate più piacevoli per gli abitanti e i visitatori della città.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.7° perc. +14.3° 0.15 mm 33.2 OSO max 64.6 Libeccio 81 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.2 mm 36.4 OSO max 63.4 Libeccio 84 % 999 hPa 8 pioggia leggera +14.9° perc. +14.7° 0.54 mm 36.8 OSO max 61.8 Libeccio 85 % 998 hPa 11 pioggia leggera +15° perc. +14.6° 0.2 mm 30.5 OSO max 51.5 Libeccio 79 % 996 hPa 14 cielo coperto +15.3° perc. +14.9° prob. 4 % 14.4 ONO max 25.4 Maestrale 79 % 994 hPa 17 pioggia leggera +13.2° perc. +12.6° 0.24 mm 7.7 ONO max 16.6 Maestrale 79 % 997 hPa 20 nubi sparse +9.6° perc. +8.9° prob. 20 % 6.4 N max 6.7 Tramontana 80 % 1000 hPa 23 cielo coperto +7.9° perc. +6.7° prob. 12 % 7.2 NE max 10 Grecale 77 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:46

