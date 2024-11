Meteo Lugo, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Lugo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, permettendo una buona visibilità e un clima mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,2°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 17,8°C nel primo pomeriggio, accompagnata da una leggera brezza.

Nel dettaglio, durante la notte, il meteo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa del 10% e una temperatura che si manterrà attorno ai 13,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h, garantendo una sensazione di calma e tranquillità. L’umidità si attesterà intorno all’87%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che saliranno gradualmente. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 16,7°C e una copertura nuvolosa che scenderà al 24%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da est-nord-est. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 69%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 17,8°C intorno alle 12:00, per poi scendere leggermente a 16,2°C alle 15:00. Il cielo si presenterà inizialmente sereno, per poi mostrare qualche nube sparsa. La copertura nuvolosa rimarrà comunque contenuta, con valori che non supereranno il 28%. Anche in questo frangente, il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 9 e i 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a stabilizzarsi, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 12,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 9%, e l’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 79%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, favorendo un clima sereno e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lugo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. La settimana si prospetta quindi all’insegna del bel tempo, con un graduale abbassamento delle temperature verso il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 4.9 OSO max 5.3 Libeccio 88 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.2° perc. +11.8° Assenti 5.2 OSO max 5.1 Libeccio 89 % 1026 hPa 7 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 2.1 NNE max 3 Grecale 87 % 1027 hPa 10 poche nuvole +16.7° perc. +16.2° Assenti 2.8 ENE max 6.8 Grecale 69 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° Assenti 9.4 ENE max 10.3 Grecale 62 % 1025 hPa 16 nubi sparse +14.3° perc. +13.7° Assenti 7 E max 9.1 Levante 75 % 1026 hPa 19 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 1.9 SO max 3.6 Libeccio 78 % 1026 hPa 22 cielo sereno +12.5° perc. +11.9° Assenti 4.9 OSO max 5.7 Libeccio 79 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:55

