Meteo Lugo, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Lugo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 7°C, con una leggera brezza proveniente da ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma non si registreranno precipitazioni. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 11°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 8 e i 10 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 60%. Questo clima mite favorirà una sensazione di benessere, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 12°C. La brezza leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h, contribuirà a mantenere un clima piacevole. L’umidità scenderà ulteriormente, rendendo l’aria più secca e confortevole. Questo sarà il momento migliore della giornata per godere di una passeggiata o di un’attività sportiva.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 8°C. Il cielo rimarrà sereno, ma si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un’atmosfera più fresca. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo un certo movimento dell’aria. L’umidità si attesterà intorno al 70%, rendendo la serata leggermente più umida rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lugo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un clima generalmente sereno. Giovedì e venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate favorevoli per trascorrere del tempo all’esterno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.9° perc. +5° Assenti 9.6 ONO max 13 Maestrale 86 % 1025 hPa 4 nubi sparse +5.9° perc. +3.8° Assenti 9.7 O max 13.8 Ponente 86 % 1024 hPa 7 nubi sparse +6.2° perc. +4.4° Assenti 8.6 ONO max 12.9 Maestrale 82 % 1025 hPa 10 nubi sparse +10.3° perc. +9° Assenti 8.4 NNO max 8.9 Maestrale 62 % 1025 hPa 13 cielo sereno +12° perc. +10.7° Assenti 5.9 N max 6.4 Tramontana 55 % 1023 hPa 16 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 1.8 O max 2 Ponente 65 % 1022 hPa 19 cielo sereno +8.1° perc. +8.1° Assenti 4.4 NNO max 5 Maestrale 71 % 1022 hPa 22 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° Assenti 4.6 NO max 5.2 Maestrale 73 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:44

