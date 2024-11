Meteo Marsala, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Marsala indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di piogge e nuvolosità intensa. I dati raccolti suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori relativamente miti, mentre le precipitazioni si presenteranno in modo intermittente durante tutto il giorno.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa +18,9°C. La velocità del vento sarà di 21,7 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 29,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 40%, ma non si prevederanno precipitazioni significative. Con l’avanzare delle ore, la situazione meteo cambierà, portando a pioggia leggera già dalle prime ore del mattino.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 19,6°C e le condizioni di cielo coperto domineranno il panorama. Le piogge si intensificheranno, con accumuli che raggiungeranno i 0,31 mm entro le 10:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 25 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida, con un’umidità che si aggirerà attorno al 70%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si presenteranno in forma moderata. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui 18,7°C. Le precipitazioni raggiungeranno i 1,94 mm alle 13:00, continuando a cadere fino a sera. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,6 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno intorno ai 1,16 mm. La copertura nuvolosa sarà totale, e la probabilità di pioggia rimarrà alta, intorno all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Marsala nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Venerdì e Sabato si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori episodi di maltempo. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 31 % 23.8 SE max 31.6 Scirocco 81 % 1025 hPa 5 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° prob. 40 % 23 SE max 29 Scirocco 81 % 1025 hPa 8 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 48 % 25.1 SE max 30.9 Scirocco 73 % 1026 hPa 11 pioggia leggera +19.9° perc. +19.9° 0.94 mm 23.1 SSE max 25.5 Scirocco 74 % 1026 hPa 14 pioggia moderata +19° perc. +19° 1.22 mm 10.3 ESE max 16.9 Scirocco 78 % 1025 hPa 17 pioggia leggera +19.1° perc. +19.2° 0.64 mm 11.5 ESE max 16.5 Scirocco 80 % 1025 hPa 20 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.84 mm 24.2 SE max 32.4 Scirocco 81 % 1025 hPa 23 pioggia moderata +18.6° perc. +18.7° 1.16 mm 26.8 SE max 35.2 Scirocco 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.