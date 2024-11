Meteo Mascalucia, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Mascalucia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 17°C, mentre il vento si presenterà prevalentemente da est-sud-est, con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà significativa, soprattutto durante le prime ore della giornata, ma si prevede un miglioramento nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,4°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 12,4 km/h, proveniente da est, e si registreranno deboli precipitazioni.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a segnalare pioggia leggera fino alle ore 12:00, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 17,1°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 61%, e il vento sarà debole, con velocità comprese tra 4,4 km/h e 6,6 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,28 mm.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 13%. Il vento rimarrà debole, con velocità di circa 4 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà con sé un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo di Mascalucia. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 14°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,6 km/h. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Mascalucia evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con minori probabilità di pioggia e un incremento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente godere di giornate più soleggiate e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.2° perc. +14° 0.83 mm 10.5 ESE max 17.9 Scirocco 91 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +13.8° perc. +13.6° 0.79 mm 5.9 SE max 10.8 Scirocco 93 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.46 mm 5 SE max 9 Scirocco 87 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +17° perc. +16.7° 0.21 mm 6.6 SSE max 8.8 Scirocco 75 % 1020 hPa 14 poche nuvole +17.2° perc. +16.8° prob. 42 % 4 S max 7.9 Ostro 72 % 1019 hPa 17 poche nuvole +14.9° perc. +14.6° prob. 31 % 2 SSO max 4.7 Libeccio 83 % 1019 hPa 20 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° prob. 1 % 8 O max 11.8 Ponente 84 % 1020 hPa 23 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° prob. 8 % 10.1 O max 16.5 Ponente 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:48

