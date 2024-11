Meteo Massa, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massa di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un progressivo miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno al 99%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà progressivamente, raggiungendo i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, scendendo al 20%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, ma con intensità minore, attorno ai 3-4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno che domineranno fino a sera. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 18°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 65% verso le ore serali.

La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12°C a mezzanotte. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un’ottima visibilità. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1021 hPa, e l’umidità si attesterà attorno al 54%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità e bel tempo, con temperature che si manterranno su valori miti. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile peggioramento verso la fine della settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° Assenti 5.1 NE max 4.6 Grecale 74 % 1021 hPa 5 cielo coperto +13.4° perc. +12.7° Assenti 5.9 NE max 5.5 Grecale 72 % 1021 hPa 8 poche nuvole +15.4° perc. +14.6° Assenti 3.3 NNE max 4.6 Grecale 64 % 1021 hPa 11 poche nuvole +18.1° perc. +17.4° Assenti 3.5 SO max 4 Libeccio 55 % 1020 hPa 14 poche nuvole +17.8° perc. +17.2° Assenti 2.3 OSO max 3.9 Libeccio 60 % 1019 hPa 17 cielo sereno +15° perc. +14.3° Assenti 6 NNE max 6.4 Grecale 69 % 1020 hPa 20 cielo sereno +13.6° perc. +12.5° Assenti 9.6 NE max 10 Grecale 57 % 1021 hPa 23 cielo sereno +12.8° perc. +11.5° Assenti 8.9 NE max 8.6 Grecale 54 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:55

