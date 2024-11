Meteo Massarosa, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massarosa di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +8°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La pressione atmosferica si manterrà su valori elevati, intorno ai 1024 hPa, e l’umidità si aggirerà attorno al 62%.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a raggiungere i +14,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con una percentuale di nuvole che non supererà il 4%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2,3 km/h e 6,6 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno cieli prevalentemente sereni con qualche nube sparsa. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 10°C e i 14°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, contribuendo a un clima fresco ma non freddo. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9,8°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse. Anche in questo frangente, i venti saranno deboli, e l’umidità si avvicinerà al 74%.

In conclusione, le previsioni meteo per Massarosa di Sabato 16 Novembre si presentano molto positive, con una giornata all’insegna del bel tempo e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di lievi variazioni termiche, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole per godere delle bellezze del territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.4° perc. +7.8° Assenti 5.6 ENE max 6.2 Grecale 61 % 1024 hPa 5 cielo sereno +8° perc. +7.1° Assenti 6.2 ENE max 6.7 Grecale 59 % 1024 hPa 8 cielo sereno +10.2° perc. +8.7° Assenti 4.5 E max 5.3 Levante 54 % 1024 hPa 11 cielo sereno +13.8° perc. +12.5° Assenti 2.9 SSE max 3.5 Scirocco 49 % 1022 hPa 14 poche nuvole +14.1° perc. +12.9° Assenti 3.4 SSO max 3.3 Libeccio 52 % 1021 hPa 17 cielo sereno +10.8° perc. +9.7° Assenti 3.4 NE max 3.3 Grecale 67 % 1021 hPa 20 cielo sereno +10° perc. +8.9° Assenti 4.7 NE max 4.7 Grecale 69 % 1021 hPa 23 nubi sparse +10.4° perc. +9.4° Assenti 4.3 ENE max 5 Grecale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:49

