Meteo Massarosa, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Massarosa di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e nuvoloso. Durante la notte, si registreranno temperature minime intorno a +5°C, con un cielo sereno che favorirà un abbassamento della temperatura percepita. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno, mostrando un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i +11°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +9°C. La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si aggireranno intorno ai +8°C. La presenza di brezze leggere accompagnerà l’intera giornata, rendendo l’atmosfera più fresca e gradevole.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +6°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 80% entro le 07:00. Le temperature si alzeranno lentamente, con valori che toccheranno i +10°C entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +9°C e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà, permettendo qualche schiarita, ma non mancheranno momenti di nuvolosità.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 95% entro le 23:00. Le temperature si manterranno fresche, con valori che si aggireranno intorno ai +8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera più frizzante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massarosa nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un predominio di nuvole e temperature fresche. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con schiarite e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Massarosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.6° perc. +3.9° Assenti 7.6 ENE max 8 Grecale 41 % 1021 hPa 5 cielo sereno +5.2° perc. +3° Assenti 9.2 ENE max 10.2 Grecale 42 % 1023 hPa 8 nubi sparse +7° perc. +5.5° Assenti 7.9 ENE max 9.4 Grecale 41 % 1026 hPa 11 nubi sparse +10.8° perc. +8.8° Assenti 6.9 ESE max 8.6 Scirocco 33 % 1028 hPa 14 nubi sparse +10.9° perc. +9.1° Assenti 6.3 ESE max 8.1 Scirocco 40 % 1028 hPa 17 poche nuvole +8.1° perc. +6.5° Assenti 9.3 ENE max 10.6 Grecale 48 % 1030 hPa 20 cielo coperto +8° perc. +6.1° Assenti 10.8 ENE max 12.2 Grecale 53 % 1031 hPa 23 cielo coperto +8.8° perc. +7.3° Assenti 9.8 E max 11.7 Levante 54 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:44

