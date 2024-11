Meteo Mazara del Vallo, le previsioni per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede un inizio umido con pioggia leggera e temperature intorno ai +18,8°C. Il vento soffierà a 32,4 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche fino a 47,3 km/h. Durante il giorno, si assisterà a un aumento della temperatura a +19,4°C, con un ritorno della pioggia nel pomeriggio. Sabato 23 Novembre, il clima sarà più fresco, con temperature attorno ai +16,1°C e cielo prevalentemente sereno. Domenica 24 Novembre, si manterranno condizioni simili, con temperature stabili intorno ai +14,8°C e cielo sereno al mattino, seguito da nubi sparse nel pomeriggio.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si registrerà un inizio piuttosto umido con pioggia leggera che continuerà fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai +18,8°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento sarà di 32,4 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 47,3 km/h. La copertura nuvolosa sarà del 63%, con un’umidità che si aggirerà attorno all’80%. Le precipitazioni previste saranno di 0,5 mm.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, il meteo cambierà leggermente, passando a nubi sparse. La temperatura salirà a +19,1°C, mentre la percezione termica rimarrà invariata. La velocità del vento si ridurrà a 28,9 km/h, mantenendo la direzione Ovest-Sud Ovest. La copertura nuvolosa aumenterà al 68%, con una probabilità di precipitazioni del 41%.

Nel pomeriggio, si prevede un ritorno della pioggia leggera, con temperature che scenderanno a +19,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 41,9 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 55,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà del 49%, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. Le precipitazioni previste saranno di 0,27 mm.

Infine, nella sera, il tempo continuerà a essere instabile con pioggia leggera e temperature in calo fino a +18,3°C. La velocità del vento aumenterà nuovamente a 35,9 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 44,4 km/h. La copertura nuvolosa sarà del 63%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 73%. Le precipitazioni previste saranno di 0,12 mm.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si presenterà con poche nuvole e temperature più fresche, attorno ai +16,1°C. La percezione termica sarà leggermente inferiore, a +15,4°C. La velocità del vento si attesterà a 37,6 km/h da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 45,6 km/h. La copertura nuvolosa sarà del 19%, con un’umidità al 61%.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno a +15,8°C. La velocità del vento si ridurrà a 32,8 km/h, mantenendo la direzione Nord Ovest. La copertura nuvolosa scenderà ulteriormente al 11%, con un’umidità che si attesterà al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con temperature che raggiungeranno un massimo di +17,6°C. La velocità del vento sarà di 18,6 km/h, con una direzione costante da Nord. La copertura nuvolosa aumenterà al 64%, mentre l’umidità si attesterà al 45%. Non sono previste precipitazioni.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a +14,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13,6 km/h, con una direzione Est-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà del 6%, con un’umidità che si attesterà al 51%.

Domenica 24 Novembre

La notte di Domenica 24 Novembre si presenterà con poche nuvole e temperature fresche di +14,8°C. La percezione termica sarà di +13,9°C. La velocità del vento sarà di 18,5 km/h da Sud Est, con raffiche che potranno arrivare a 26,1 km/h. La copertura nuvolosa sarà del 12%, con un’umidità al 60%.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno, con temperature che rimarranno stabili attorno ai +14,8°C. La velocità del vento aumenterà a 21,9 km/h, mantenendo la direzione Sud Est. La copertura nuvolosa sarà del 10%, con un’umidità che si attesterà al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i +17,4°C. La velocità del vento sarà di 28,9 km/h, con una direzione Sud Est. La copertura nuvolosa sarà del 49%, mentre l’umidità si attesterà al 66%. Non sono previste precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà completamente, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +17°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 25,2 km/h, con una direzione Sud Est. La copertura nuvolosa sarà del 100%, con un’umidità che si attesterà al 71%.

Conclusioni

Il fine settimana a Mazara del Vallo si presenterà con un inizio instabile, caratterizzato da piogge e venti freschi, per poi evolvere in condizioni più serene e fresche. Venerdì si dovranno attendere piogge leggere, mentre Sabato e Domenica offriranno un miglioramento del tempo, con cieli sereni e temperature più miti. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Sabato e Domenica per godere di condizioni meteorologiche più favorevoli.

