Meteo Mercato San Severino, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercato San Severino di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,6°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà moderata, con una percentuale che varierà dal 25% al 75% nel corso della giornata. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 3%.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 18°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 2,6 km/h e i 6,3 km/h, con direzione prevalentemente sud-sud ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, contribuendo a una sensazione di freschezza nonostante le temperature relativamente miti.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 75%, ma senza significative possibilità di pioggia. L’intensità del vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità continuerà a crescere, arrivando fino all’84%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14,3°C. Le nubi sparse persisteranno, con una copertura che varierà dal 39% al 52%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno all’8%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercato San Severino nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, con una leggera possibilità di pioggia solo in caso di variazioni atmosferiche. Gli amanti del clima mite troveranno quindi favorevoli le condizioni meteorologiche di questo periodo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Mercato San Severino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +12.7° perc. +12.4° Assenti 3.1 ENE max 3.6 Grecale 91 % 1024 hPa 4 poche nuvole +12.6° perc. +12.3° prob. 3 % 2.8 ENE max 3.6 Grecale 92 % 1023 hPa 7 nubi sparse +13.3° perc. +13° prob. 11 % 2.6 E max 3.6 Levante 90 % 1024 hPa 10 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° prob. 7 % 4.3 SO max 4.9 Libeccio 72 % 1024 hPa 13 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° prob. 12 % 6.4 SSO max 7.1 Libeccio 70 % 1023 hPa 16 nubi sparse +16° perc. +15.8° prob. 8 % 3.8 S max 5.4 Ostro 84 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° prob. 4 % 2.6 SSE max 4.6 Scirocco 91 % 1024 hPa 22 nubi sparse +14.3° perc. +14.2° prob. 8 % 2.8 SSE max 3.6 Scirocco 93 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:34

