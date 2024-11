Meteo Mirandola, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mirandola di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Le temperature si manterranno su valori piuttosto freschi, con minime che si attesteranno intorno ai 4,6°C al mattino e massime che raggiungeranno circa 11,7°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri da ovest contribuirà a mantenere un clima gradevole, sebbene l’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando tra il 55% e il 84% durante la giornata.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni con temperature che scenderanno fino a 5,1°C. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 4,6°C. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 8,1 km/h. Con il passare delle ore, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 9,4°C intorno alle 10:00 e i 10,5°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale che non supererà il 8%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando il picco di 11,7°C alle 13:00. Durante questo periodo, si osserveranno alcune nubi sparse, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,4 km/h, rendendo la giornata complessivamente piacevole. L’umidità, pur rimanendo alta, non influenzerà negativamente il comfort termico.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6,2°C. I cieli rimarranno sereni, con una leggera brezza da ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mirandola indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, in quanto la situazione atmosferica può variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.9° perc. +5.9° Assenti 2.4 NO max 2.6 Maestrale 79 % 1025 hPa 4 cielo sereno +5.1° perc. +3.9° Assenti 6 ONO max 5.9 Maestrale 82 % 1025 hPa 7 cielo sereno +4.9° perc. +2.9° Assenti 8.3 O max 9.7 Ponente 83 % 1025 hPa 10 cielo sereno +9.4° perc. +7.9° Assenti 10.5 O max 12.8 Ponente 64 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.7° perc. +10.3° Assenti 9.4 O max 11.3 Ponente 55 % 1022 hPa 16 nubi sparse +8.8° perc. +8.4° Assenti 5.2 O max 5.5 Ponente 69 % 1020 hPa 19 cielo sereno +7.4° perc. +6.6° Assenti 5.8 O max 5.9 Ponente 75 % 1020 hPa 22 cielo sereno +6.5° perc. +5.3° Assenti 6.5 O max 6.4 Ponente 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:43

