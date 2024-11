Meteo Misilmeri, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Misilmeri per Giovedì 21 Novembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, con previsioni del tempo che evidenzieranno una progressiva attenuazione delle precipitazioni nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco attorno ai 18,3°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, con un cielo prevalentemente coperto fino al pomeriggio, per poi aprirsi a schiarite nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, Misilmeri sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%. I venti soffieranno da ovest con velocità di circa 16,7 km/h, creando una sensazione di freschezza. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli leggeri.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente, con piogge leggere che persisteranno fino a metà mattinata. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 17,8°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, ma si prevede una diminuzione della pioggia verso le ore centrali della giornata. I venti continueranno a provenire da ovest, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, ci sarà un cambiamento significativo nel meteo. Le nubi sparse sostituiranno il cielo coperto, e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 18,3°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 8,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, rendendo il pomeriggio più gradevole e permettendo qualche schiarita.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno a circa 14°C, e i venti continueranno a mantenere una leggera brezza. L’umidità rimarrà elevata, ma non ci saranno precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Misilmeri nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo un inizio di giornata piovoso, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole e a temperature più miti. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni possono variare rapidamente. Domani e dopodomani, si prevede un clima più stabile, con temperature che si manterranno su valori piacevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.38 mm 17.6 O max 34.5 Ponente 81 % 1009 hPa 5 pioggia leggera +15.6° perc. +15.3° 0.25 mm 18 ONO max 32.4 Maestrale 80 % 1010 hPa 8 pioggia leggera +16.6° perc. +16.2° 0.34 mm 12 ONO max 20 Maestrale 74 % 1012 hPa 11 pioggia leggera +17.5° perc. +17.1° 0.25 mm 11.3 ONO max 16.7 Maestrale 69 % 1012 hPa 14 nubi sparse +18.1° perc. +17.6° prob. 3 % 6.4 NO max 8.1 Maestrale 63 % 1011 hPa 17 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° Assenti 4.9 SO max 5.7 Libeccio 78 % 1012 hPa 20 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° prob. 2 % 12.4 SSO max 13.9 Libeccio 86 % 1012 hPa 23 nubi sparse +14.7° perc. +14.4° prob. 6 % 13.6 SO max 21.9 Libeccio 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:49

