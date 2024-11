Meteo Modena: ottobre 2024 da record tra caldo anomalo e piogge intense

MeteoWeb

Ottobre 2024 sarà ricordato come un mese insolito all’Osservatorio Geofisico di Modena, segnato da un’elevata piovosità e temperature superiori alla media, in particolare nei valori minimi notturni. Queste caratteristiche hanno fatto sì che ottobre si distinguesse sia per il calore anomalo che per l’abbondanza di precipitazioni. Sul fronte delle temperature, la media mensile è stata di 17,3°C, rendendo ottobre 2024 il settimo più caldo mai registrato dall’inizio delle osservazioni. La temperatura media delle massime ha raggiunto i 19,5°C, segnando un incremento rispetto ai valori attesi per il periodo. Anche le minime notturne si sono mantenute eccezionalmente elevate, con una media di 15,1°C, ovvero 2,6°C sopra la norma climatica 1991-2020, posizionando ottobre 2024 come il terzo mese di ottobre con le “notti più calde” mai registrate.

In termini di piogge, il mese è stato significativamente sopra la media storica. Sono stati registrati 198,3 mm di precipitazioni, un valore che supera del 140% la media climatologica del periodo 1991-2020. Questo colloca ottobre 2024 come l’undicesimo ottobre più piovoso nella storia delle rilevazioni dell’osservatorio. Il giorno più piovoso è stato il 19 ottobre, con un accumulo giornaliero di ben 72,5 mm. Complessivamente, la pioggia è caduta in 12 giorni del mese, superando la soglia di 1 mm per ciascuno di questi eventi.

Nonostante le abbondanti precipitazioni, il mese è stato caldo, con una temperatura media (Tmed) superiore di 1,8°C rispetto alla climatologia 1991-2020. Tuttavia, il soleggiamento è stato molto ridotto: con sole per appena 62,4 ore complessive, ottobre 2024 è divenuto l’ottobre con meno ore di sole dal 1896.

Questo ottobre eccezionale evidenzia un mese in cui clima caldo e condizioni meteorologiche instabili si sono intrecciati, portando una combinazione di temperature elevate, notti miti, piogge frequenti e giornate prevalentemente nuvolose. Questi dati rappresentano una significativa deviazione rispetto alla normalità e confermano le recenti tendenze climatiche verso condizioni più estreme e variabili.

