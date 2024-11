Meteo Monsummano Terme, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 27 Novembre a Monsummano Terme si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge leggere durante le prime ore del giorno, seguite da un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,3°C e +15°C. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente alta, con un’attenzione particolare alle precipitazioni che si verificheranno soprattutto nella notte e nella mattina.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,4°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 0,26mm. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 95%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, mantenendo una copertura nuvolosa totale. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +14,8°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento varierà tra 2,8km/h e 4,3km/h, sempre da direzione Est. Le precipitazioni si presenteranno con intensità leggera, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,48mm. L’umidità rimarrà alta, attorno al 91%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con la possibilità di schiarite e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +14°C e +15°C, mentre la copertura nuvolosa inizierà a ridursi, passando a nubi sparse. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,5km/h. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli che non supereranno i 0,39mm.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature in calo fino a +12,3°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,2km/h, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà attorno al 90%, creando un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

In conclusione, le previsioni meteo per Monsummano Terme indicano un mercoledì caratterizzato da piogge leggere al mattino, seguite da un graduale miglioramento nel pomeriggio e nella sera. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni variabili, con possibilità di schiarite e temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aperto potrebbero trovare opportunità favorevoli nel fine settimana, quando le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.6° perc. +13.5° 0.17 mm 3 E max 5.1 Levante 95 % 1021 hPa 5 cielo coperto +13.6° perc. +13.5° prob. 47 % 3.3 E max 4.9 Levante 96 % 1021 hPa 8 pioggia leggera +13.9° perc. +13.8° 0.18 mm 3 E max 5.3 Levante 95 % 1022 hPa 11 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.48 mm 3 E max 6.8 Levante 91 % 1022 hPa 14 pioggia leggera +14.5° perc. +14.5° 0.39 mm 4.6 NNE max 6.7 Grecale 93 % 1022 hPa 17 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° prob. 78 % 5.1 NE max 5.7 Grecale 94 % 1023 hPa 20 nubi sparse +12.8° perc. +12.6° prob. 5 % 3.9 NE max 4.4 Grecale 93 % 1023 hPa 23 nubi sparse +12.3° perc. +12° prob. 4 % 2.2 NE max 2.8 Grecale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:41

