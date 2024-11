Meteo Montecatini Terme, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

A Montecatini Terme, le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, che si schiarirà progressivamente nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole per le attività all’aperto.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 70%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 95% verso le prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 12°C e i 20°C. La visibilità sarà buona, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno all’84%. Le previsioni del tempo indicano che il vento sarà leggero, proveniente principalmente da Nord-Nord Est, con velocità che si aggireranno attorno ai 7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a momenti di sole. Le temperature raggiungeranno il massimo di 21°C, con un’umidità che scenderà al 56%. Il vento rimarrà leggero, rendendo l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 13°C. L’umidità si manterrà attorno al 79%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero. La pressione atmosferica salirà leggermente, raggiungendo i 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Montecatini Terme indicano una giornata di Domenica 3 Novembre all’insegna della variabilità, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a schiarite nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e cieli sereni, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.4° perc. +11.5° Assenti 8 NNE max 8.6 Grecale 70 % 1025 hPa 5 cielo coperto +12.1° perc. +11.5° Assenti 7.1 NNE max 8.1 Grecale 82 % 1025 hPa 8 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 4.6 NE max 7.2 Grecale 73 % 1025 hPa 11 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 4.6 E max 8.2 Levante 59 % 1025 hPa 14 poche nuvole +20.7° perc. +20.4° Assenti 3.2 E max 7.9 Levante 60 % 1023 hPa 17 poche nuvole +15.1° perc. +14.9° Assenti 7.7 NNE max 8.1 Grecale 84 % 1025 hPa 20 cielo sereno +14° perc. +13.5° Assenti 7.3 NNE max 7.1 Grecale 80 % 1026 hPa 23 cielo sereno +13.1° perc. +12.4° Assenti 6.9 NNE max 6.6 Grecale 77 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:01

