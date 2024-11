Meteo Montecatini Terme, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montecatini Terme di Giovedì 21 Novembre indicano un giorno caratterizzato da un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche. Nella notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 5°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, ma nel pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di pioggia nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature massime raggiungeranno i 11°C, mentre i venti si faranno sentire con intensità crescente.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di circa 5,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 55% e la velocità del vento sarà di 13,4 km/h proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 5°C fino all’alba.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 10,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 18%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra 5 e 6 km/h. Questo periodo di stabilità darà una breve tregua prima dell’arrivo di condizioni più instabili.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà drasticamente. Il cielo diventerà coperto e le temperature cominceranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 9°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e si prevede l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 17:00, con un incremento dell’intensità delle precipitazioni nelle ore successive.

La sera sarà caratterizzata da forti piogge, con temperature che si manterranno intorno ai 11°C. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potranno superare i 8 mm. I venti si faranno sentire con intensità, raggiungendo punte di 24 km/h e raffiche fino a 55 km/h. La pressione atmosferica scenderà progressivamente, attestandosi attorno ai 996 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo dopo le piogge di Giovedì. Venerdì e Sabato si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 10-12°C e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile nuovo peggioramento nella settimana successiva.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.3° perc. +3.2° Assenti 9.2 NE max 15.5 Grecale 84 % 1007 hPa 5 nubi sparse +5° perc. +3.5° Assenti 6.8 NE max 6.6 Grecale 82 % 1007 hPa 8 poche nuvole +7.2° perc. +6.4° Assenti 5.5 ENE max 8 Grecale 70 % 1009 hPa 11 poche nuvole +10.3° perc. +8.8° Assenti 5.4 SE max 8.1 Scirocco 53 % 1008 hPa 14 cielo coperto +10.1° perc. +8.8° Assenti 2.8 SSE max 7.7 Scirocco 63 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +9° perc. +6.6° 0.69 mm 15.6 OSO max 49.5 Libeccio 83 % 1001 hPa 20 forte pioggia +11° perc. +10.6° 9.51 mm 21.8 SSO max 50.1 Libeccio 94 % 997 hPa 23 pioggia moderata +14.5° perc. +14.3° 1.52 mm 43.7 SO max 82.1 Libeccio 90 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:44

