Meteo Montecatini Terme, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

Lunedì 4 Novembre a Montecatini Terme si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per tutto il giorno, con temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,1°C e i 20,1°C. La presenza di una leggera brezza proveniente da nord-nord est contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Durante la notte, i termometri registreranno temperature comprese tra i 12,1°C e i 12,7°C, con una copertura nuvolosa praticamente assente. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1025 hPa. La brezza leggera, con velocità di circa 6,6 km/h, garantirà un clima fresco ma non sgradevole.

Nella mattina, il sole sorgerà e porterà un aumento graduale delle temperature, che raggiungeranno i 19,5°C intorno alle 11:00. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di benessere. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una velocità di circa 3,2 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 20,1°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 14,8°C alle 17:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 80% verso le 17:00, ma non influenzerà negativamente il comfort climatico.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 13,1°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la transizione verso la notte. L’umidità si manterrà attorno all’82%, ma non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre all’insegna del bel tempo e della stabilità climatica. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni rimangano simili, con temperature gradevoli e cieli sereni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Montecatini Terme

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.4° perc. +11.4° Assenti 6.1 NNE max 6 Grecale 69 % 1026 hPa 5 cielo sereno +11.9° perc. +11° Assenti 5.5 NNE max 5.5 Grecale 70 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.6° perc. +15° Assenti 3.7 ENE max 5.3 Grecale 65 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19.5° perc. +18.9° Assenti 3.2 SE max 3.1 Scirocco 55 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 2.8 S max 2.1 Ostro 60 % 1024 hPa 17 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 5.4 N max 4.9 Tramontana 80 % 1024 hPa 20 cielo sereno +13.9° perc. +13.5° Assenti 4.3 N max 3.6 Tramontana 82 % 1025 hPa 23 cielo sereno +13.1° perc. +12.6° Assenti 4.4 NNE max 4.5 Grecale 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:59

