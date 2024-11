Meteo Nova Milanese, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Nova Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre dalla mattina in poi si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature, che si attesteranno tra i 10°C e i 15°C, garantiranno un comfort termico accettabile, mentre il vento si manterrà debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura di circa 11,1°C e un’umidità che si aggirerà attorno al 70%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno a 1,5 km/h, proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 10°C alle 01:00 e continuando a mantenersi sopra i 10°C fino all’alba.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni più serene. Alle 08:00, la temperatura salirà a 11,4°C e continuerà a crescere fino a raggiungere i 15,4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 48% entro le ore centrali della giornata. Il vento, sempre debole, varierà tra 0,5 km/h e 4,1 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente sud-est.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 15,7°C alle 13:00 e si stabilizzeranno attorno ai 13°C nel tardo pomeriggio. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a caratterizzare la giornata, con un’umidità che si manterrà sotto il 60% e senza precipitazioni previste.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 11°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una visibilità ottimale. Il vento si manterrà leggero, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Nova Milanese si presenteranno favorevoli, con un clima piacevole e sereno che accompagnerà gli abitanti durante tutta la giornata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e un cielo prevalentemente sereno, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11° perc. +10° Assenti 2.1 NO max 3.2 Maestrale 70 % 1024 hPa 4 cielo coperto +10.6° perc. +9.4° Assenti 1.3 ONO max 3 Maestrale 67 % 1023 hPa 7 nubi sparse +10.3° perc. +9.2° Assenti 0.6 N max 1.8 Tramontana 68 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.9° perc. +12.8° Assenti 2.3 SSE max 1.7 Scirocco 52 % 1023 hPa 13 poche nuvole +15.7° perc. +14.6° Assenti 3.5 SSE max 3.6 Scirocco 48 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.9° perc. +12.9° Assenti 3.9 SE max 5.1 Scirocco 59 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.3° perc. +11.4° Assenti 4.5 ENE max 7.2 Grecale 67 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11.4° perc. +10.3° Assenti 4.5 ENE max 7.7 Grecale 69 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:55

