Meteo Nova Milanese, le previsioni per domani sabato 23 novembre

A Nova Milanese, le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che si attesteranno intorno ai 2°C e massime che raggiungeranno i 8°C. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, il che contribuirà a mantenere un clima asciutto.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +2,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 1%, e la brezza vivace proveniente da Nord Ovest garantirà un’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 44%, con una pressione atmosferica che si manterrà stabile intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che varieranno tra +2°C e +4,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 18%. La ventilazione sarà debole, con velocità attorno ai 5 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il meteo presenterà un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 65% del cielo. Le temperature massime raggiungeranno i 8,1°C, mentre la ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 24%, mantenendo un clima asciutto e gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno fino a +4,6°C, e la ventilazione si farà più leggera, con velocità attorno ai 2,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi al 40%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nova Milanese nei prossimi giorni indicano un clima fresco e prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori simili. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione della nuvolosità, che potrebbe portare a cambiamenti nelle condizioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.7° perc. +0.3° Assenti 8.7 NO max 21.2 Maestrale 42 % 1021 hPa 4 cielo sereno +2.3° perc. +0° Assenti 8.1 NO max 20.5 Maestrale 44 % 1023 hPa 7 cielo sereno +2° perc. +0.2° Assenti 6.3 ONO max 14.2 Maestrale 45 % 1026 hPa 10 nubi sparse +5.9° perc. +5.9° Assenti 3.3 ONO max 4.9 Maestrale 30 % 1028 hPa 13 nubi sparse +8.1° perc. +8.1° Assenti 2.7 O max 4 Ponente 24 % 1028 hPa 16 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.9 OSO max 3.1 Libeccio 30 % 1029 hPa 19 cielo coperto +5.6° perc. +5.6° Assenti 1.3 N max 3 Tramontana 38 % 1031 hPa 22 cielo coperto +4.9° perc. +4.9° Assenti 3.1 N max 3.9 Tramontana 40 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:43

