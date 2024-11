Meteo Piazza Armerina, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Piazza Armerina si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da nubi sparse e occasionali piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,9°C e i 18,7°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo il 93% nelle ore notturne. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,8 km/h. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel pomeriggio, rendendo necessario un ombrello per chi avrà in programma attività all’aperto.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si manterranno intorno ai 12,3°C. L’umidità sarà alta, attorno al 91%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 4,4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%.

Con l’arrivo della mattina, il clima migliorerà leggermente, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno e temperature che saliranno fino a 18,7°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 12%, favorendo una sensazione di maggiore benessere. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, attorno al 52%, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. A partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità e a un incremento della probabilità di pioggia, che raggiungerà il 41% alle 14:00. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a un massimo di 16,2°C alle 15:00, accompagnate da piogge leggere che porteranno a una cumulata di 0,2 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, toccando il 82%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma le nubi sparse continueranno a dominare il panorama. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, e il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 6 e i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Piazza Armerina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con minime probabilità di pioggia e temperature che potrebbero superare i 20°C. Pertanto, chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto potrà approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.8° perc. +11.5° prob. 4 % 5.3 NE max 5.6 Grecale 93 % 1024 hPa 5 nubi sparse +11.3° perc. +10.9° prob. 4 % 5.8 NE max 6 Grecale 93 % 1025 hPa 8 poche nuvole +14.8° perc. +14.3° prob. 4 % 6 ENE max 6 Grecale 76 % 1026 hPa 11 cielo sereno +18.2° perc. +17.5° prob. 15 % 4.4 SE max 5.6 Scirocco 54 % 1025 hPa 14 nubi sparse +17.5° perc. +16.9° prob. 41 % 8.9 SE max 9.6 Scirocco 59 % 1025 hPa 17 pioggia leggera +14.2° perc. +13.8° 0.14 mm 6.2 E max 10.8 Levante 82 % 1026 hPa 20 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° prob. 13 % 6.7 NE max 9.1 Grecale 89 % 1027 hPa 23 nubi sparse +12.9° perc. +12.6° prob. 4 % 6.3 NE max 8.6 Grecale 88 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:56

