Meteo Piemonte: fiocchi a sorpresa, la neve fa capolino anche a Torino

Tra il pomeriggio di oggi e le prime ore di mercoledì 20, sono attese nevicate nelle alte valli alpine piemontesi, specialmente nelle aree dal Monviso all’Ossola. Gli accumuli previsti supereranno i 30 centimetri oltre i 2.200 metri, con particolare intensità nelle valli di Susa, Lanzo, Orco e Formazza. La quota neve inizialmente si manterrà tra i 1.700 e i 2.000 metri, ma è destinata a calare dalla serata e nella notte, raggiungendo livelli compresi tra i 1.300 e i 1.500 metri. Nel frattempo, deboli piogge interesseranno gli sbocchi vallivi e alcune zone pedemontane come Susa, Canavese, Biellese, Sesia e Verbano-Cusio-Ossola, con fenomeni più evidenti durante le ore notturne.

I venti di Foehn soffieranno con forza lungo i rilievi alpini e fino ai fondovalle per tutta la giornata di mercoledì. Sui crinali, le raffiche potranno superare i 120 km/h, mentre nelle aree di fondovalle raggiungeranno i 60-80 km/h, con temporanea propagazione alle pianure del Piemonte occidentale e settentrionale, dove si prevedono raffiche tra 40 e 50 km/h. Le temperature massime nelle aree pianeggianti e collinari aumenteranno, attestandosi tra i 12 e i 15°C, con cieli in prevalenza poco nuvolosi.

Per giovedì 21 si confermano, secondo le ultime elaborazioni modellistiche, nevicate significative a bassa quota. Sopra i 1.500 metri, in particolare sul settore alpino delle Graie, gli accumuli potranno raggiungere i 40-50 centimetri in circa 10-12 ore. Dal pomeriggio e fino alla serata di giovedì, si prevede il primo episodio di neve a quote prossime alla pianura, più probabile nelle zone a nord del Po. Già a partire dai 600-800 metri, dai fondovalle alpini del Torinese fino alla Valsesia, si attendono accumuli significativi. Non si esclude una lieve imbiancata a partire dai 300-400 metri, soprattutto nelle aree pedemontane del Torinese occidentale, Canavese e Biellese.

A Torino, soprattutto nei settori occidentali e settentrionali della città, potrebbe verificarsi qualche ora di neve umida con una possibile leggera spolverata. Il limite orientale delle nevicate a bassa quota, e in generale delle precipitazioni più consistenti, dovrebbe coincidere con le colline del Po, estendendosi verso il basso Torinese, Vercellese, alto Astigiano e Monferrato. Per le pianure del Cuneese, Astigiano, Alessandrino, Vercellese e basso Novarese, i fenomeni saranno più deboli e irregolari, con assenza di precipitazioni sull’estremo Piemonte sud-orientale.

