Meteo Piemonte: gelo artico e record termici nei giorni scorsi, ma ora si cambia registro

L’ondata di aria fredda di origine artico-marittima, responsabile delle prime nevicate stagionali a bassa quota, ha determinato temperature eccezionalmente basse, particolarmente insolite per la terza decade di novembre nelle regioni del Nordovest. Sul versante piemontese, presso l’Alpe Devero – Baceno (VB), situata a 1.634 metri di altitudine in Ossola, la colonnina di mercurio ha toccato sabato 23 novembre i -18.0°C, un dato che rappresenta il minimo mensile più basso dal 2010, anno in cui il termometro scese a -19.6°C il 30 novembre.

Anche in alta quota sono stati registrati valori estremi. Al Rifugio Capanna Margherita, sul Monte Rosa, a 4.560 metri, si è misurata una temperatura minima di -30.8°C, il settimo valore più freddo mai registrato per il mese di novembre dall’inizio delle rilevazioni, avvenuto nel 2002. In Valle d’Aosta, la stazione meteorologica di Arpa Valle D’Aosta, posizionata sul Monte Bianco a 4.750 metri, ha segnato una minima di -32.8°C il 22 novembre alle 19:30, eguagliando il record mensile registrato il 30 novembre 2017.

Con l’avvio della nuova settimana, un cambiamento delle condizioni meteorologiche è già in atto. Correnti umide sudoccidentali stanno richiamando nuvolosità diffusa, con precipitazioni sparse attese principalmente tra la serata di lunedì e la mattinata di martedì. Questo peggioramento sarà accompagnato da un generale aumento delle temperature, in particolare nei valori minimi, grazie all’afflusso di aria più mite. Tuttavia, le Alpi e parte della pianura piemontese potrebbero ancora essere interessate da fenomeni associati al passaggio di un fronte organizzato.

Questa transizione verso condizioni più miti rappresenta una tregua momentanea nel contesto di un novembre che si è dimostrato particolarmente rigido e ricco di eventi meteorologici significativi.

