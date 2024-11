Meteo Pistoia, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore della giornata, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature percepite varieranno, ma si manterranno comunque sopra i 10°C, rendendo la giornata piuttosto gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,7°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 75%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 8,6 km/h. Le condizioni di precipitazione rimarranno assenti, garantendo una notte tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 11,1°C alle 07:00. L’umidità si manterrà attorno al 79%, mentre il vento si attenuerà leggermente. Con l’avanzare della mattinata, si registreranno nubi sparse e le temperature raggiungeranno i 15,4°C entro le 09:00. La sensazione di freschezza sarà mitigata dalla leggera brezza.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che toccheranno un massimo di 18,3°C intorno alle 12:00. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma la copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un aumento della visibilità. L’umidità si attesterà attorno al 55%, mentre il vento manterrà una velocità moderata, rendendo l’aria piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 10,6°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 46%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 82%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Venerdì e Sabato si prevede un clima più stabile, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero superare i 20°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.5° perc. +9.6° Assenti 8.6 NNE max 10.4 Grecale 77 % 1029 hPa 5 cielo coperto +10.2° perc. +9.4° Assenti 8.5 NNE max 10.2 Grecale 80 % 1029 hPa 8 cielo coperto +13.4° perc. +12.7° Assenti 6.6 NE max 10.5 Grecale 72 % 1030 hPa 11 nubi sparse +17.8° perc. +17.1° Assenti 5 ENE max 6.9 Grecale 56 % 1028 hPa 14 nubi sparse +17.8° perc. +17.1° Assenti 5.2 ENE max 8 Grecale 59 % 1028 hPa 17 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° Assenti 9.3 NNE max 12 Grecale 85 % 1029 hPa 20 nubi sparse +11.1° perc. +10.5° Assenti 9.3 NNE max 11.6 Grecale 84 % 1029 hPa 23 nubi sparse +10.6° perc. +9.9° Assenti 9.3 NNE max 12.2 Grecale 82 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:55

