Meteo Porto Torres, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Porto Torres di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 18°C durante le ore centrali della giornata, mentre la copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore. I venti, provenienti principalmente da sud-ovest, si presenteranno con intensità moderata, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 37%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 69%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 7 km/h e i 11 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con cielo che passerà a essere coperto intorno alle 07:00. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo circa 14°C alle 08:00 e 17°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17 km/h alle 10:00, mantenendo una direzione sud-ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera schiarita, con poche nuvole e temperature che toccheranno il picco di 18,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 39%, e i venti continueranno a soffiare con intensità vivace, attorno ai 18 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, rendendo l’aria piuttosto fresca ma comunque piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 90% e i venti continueranno a soffiare con intensità moderata, attorno ai 15 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’83%, creando un’atmosfera umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Porto Torres di Domenica 17 Novembre evidenziano una giornata variabile, con temperature miti e una predominanza di nubi. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite e temperature simili. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo fine settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze naturali della zona, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere ulteriori miglioramenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13° perc. +12° Assenti 8.7 S max 9.3 Ostro 64 % 1020 hPa 5 nubi sparse +13.4° perc. +12.4° Assenti 11.2 S max 13.3 Ostro 60 % 1019 hPa 8 nubi sparse +15.5° perc. +14.6° Assenti 11.6 SSO max 16.4 Libeccio 57 % 1019 hPa 11 nubi sparse +18.4° perc. +17.9° Assenti 18.2 SO max 22.6 Libeccio 59 % 1018 hPa 14 poche nuvole +18.6° perc. +18.3° Assenti 17.3 OSO max 22 Libeccio 67 % 1016 hPa 17 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 12.2 SO max 16.6 Libeccio 81 % 1016 hPa 20 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 14.5 OSO max 21.9 Libeccio 83 % 1016 hPa 23 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° Assenti 17.4 O max 23.1 Ponente 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.