Meteo Puglia: clima stabile e soleggiato, ma risveglio gelido

L’alta pressione continua a dominare la scena meteorologica in Puglia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutta la regione. La giornata odierna si presenta con cieli sereni ovunque, venti deboli provenienti da ovest-nordovest e mari prevalentemente calmi o poco mossi. Le temperature sono in graduale aumento rispetto ai giorni precedenti, nonostante il risveglio odierno abbia registrato valori piuttosto rigidi in molte aree.

La mappa delle temperature mattutine evidenzia una netta variabilità. Tra le località con valori positivi, Minervino Murge ha registrato 5.7°C, mentre nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia si sono toccati i 5.5°C. Al contrario, diverse zone hanno sperimentato temperature sotto lo zero: -1.5°C nei pressi di Barletta, -2.5°C ad Andria e un notevole -3.7°C nella zona di Altamura. In altre località, i valori sono rimasti intermedi, come i 2.1°C rilevati a Bisceglie e i 3.8°C a Bari.

Le condizioni meteorologiche stabili e soleggiate persisteranno fino a venerdì, con un generale incremento delle temperature che si manterranno sopra la media stagionale di 2-3 gradi. Tuttavia, a partire da venerdì, una nuova perturbazione si affaccerà sulla regione, portando un calo delle temperature e un ritorno dell’instabilità, che si manifesterà in modo più marcato nel fine settimana. Questa evoluzione segnerà un cambiamento rispetto al clima mite degli ultimi giorni, anticipando un possibile ritorno a condizioni più tipicamente invernali.

