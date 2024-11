Meteo Puglia: temperature invernali, piogge e neve in arrivo

MeteoWeb

La Puglia si trova al centro di un nuovo peggioramento meteorologico, influenzato da un impulso instabile proveniente dai Balcani. Nelle prossime ore, la regione sarà investita da condizioni di maltempo con piogge diffuse, un deciso calo delle temperature e venti intensi, segnando un ritorno a un clima di stampo invernale.

Le prime precipitazioni si stanno già manifestando sul Gargano, ma il peggioramento si estenderà rapidamente al resto del territorio regionale. Le temperature inizieranno a scendere nel corso del pomeriggio, con valori massimi compresi tra 13 e 15 gradi, mentre le minime oscilleranno tra 6 e 10 gradi, evidenziando un notevole calo rispetto ai giorni precedenti.

La giornata di domani si preannuncia caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con piogge intermittenti su gran parte del territorio. Sul Gargano sono attese nevicate a partire da quote di circa 800 metri, creando uno scenario tipicamente invernale nelle aree montuose.

Anche domenica, il tempo resterà perturbato, con cieli prevalentemente nuvolosi su tutta la regione. Sono previste piogge e rovesci, localmente di forte intensità, che manterranno l’atmosfera fredda e umida. I venti contribuiranno a rendere i mari mossi, aggiungendo ulteriori disagi alle condizioni già difficili.

Questo peggioramento segna un netto cambio di scenario rispetto ai giorni precedenti, riportando un clima invernale su tutta la regione e richiedendo particolare attenzione per chi si trova in viaggio o nelle aree più esposte ai fenomeni atmosferici intensi.

