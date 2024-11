Meteo Puglia: venti tiepidi e stabilità, ma il weekend porterà freddo e piogge

MeteoWeb

La Puglia si trova ancora sotto l’influenza di un campo di alta pressione, che garantisce condizioni meteorologiche stabili. Tuttavia, lo scenario è destinato a cambiare radicalmente entro pochi giorni, con l’arrivo di un fine settimana caratterizzato da maltempo. Nella giornata odierna, il cielo si presenterà variabile, accompagnato da venti di Scirocco e mari generalmente calmi o poco mossi. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime comprese tra i 18 e i 19 gradi e minime oscillanti tra i 6 e i 13 gradi.

Per la giornata di domani, giovedì, non sono previsti cambiamenti significativi. Al mattino, le zone interne potranno essere interessate da locali banchi di nebbia, destinati a dissolversi rapidamente con il passare delle ore. Successivamente, il cielo si manterrà poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. I venti continueranno a soffiare deboli da Scirocco, mentre i mari resteranno poco mossi. Anche le temperature si manterranno invariate, con valori massimi che raggiungeranno nuovamente i 16-19 gradi.

A partire da venerdì, però, inizierà una fase di marcato peggioramento. L’arrivo di correnti fredde provenienti dai Balcani porterà con sé un deciso calo delle temperature e un aumento dell’instabilità atmosferica. La regione sarà interessata da piogge diffuse che insisteranno per tutto il fine settimana. Le temperature più basse favoriranno inoltre il ritorno della neve, che si manifesterà a quote superiori agli 800 metri. Questo cambiamento segnerà la fine della stabilità attuale, introducendo un weekend di condizioni meteorologiche perturbate su gran parte del territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

