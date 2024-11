Meteo Riccione, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Riccione di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nuvola che si alternerà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15°C e +18°C, mentre la velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60-75%, rendendo l’aria leggermente umida, ma comunque gradevole.

Durante la notte, Riccione si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +15°C. La percezione del freddo sarà mitigata da una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest, con velocità di circa 5-6 km/h. L’umidità sarà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno a 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +18°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la temperatura percepita leggermente più alta. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 54%. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto e passeggiate lungo la spiaggia.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con poche nuvole che non porteranno a precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +17°C, con un leggero calo verso le ore serali. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 68%.

La sera si presenterà con un cielo ancora parzialmente nuvoloso, ma senza alcuna minaccia di pioggia. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +15°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità che si attesterà attorno al 75%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori stabili, intorno a 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Riccione nei prossimi giorni sembrano promettere un proseguimento di condizioni simili, con temperature miti e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni, con un aumento della nuvolosità nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 5.7 OSO max 5.8 Libeccio 61 % 1023 hPa 4 poche nuvole +15.2° perc. +14.3° Assenti 6.5 OSO max 6.3 Libeccio 58 % 1022 hPa 7 cielo sereno +15.5° perc. +14.6° Assenti 4 OSO max 4.1 Libeccio 56 % 1023 hPa 10 cielo sereno +17.6° perc. +16.7° Assenti 6.7 N max 5.9 Tramontana 52 % 1023 hPa 13 poche nuvole +18.1° perc. +17.5° Assenti 9.1 NNO max 9.2 Maestrale 58 % 1022 hPa 16 poche nuvole +16.6° perc. +16.2° Assenti 3.2 N max 4.4 Tramontana 71 % 1023 hPa 19 poche nuvole +16.2° perc. +15.7° Assenti 5.6 O max 7.3 Ponente 72 % 1024 hPa 22 poche nuvole +15.6° perc. +15.2° Assenti 8 NO max 9.4 Maestrale 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.