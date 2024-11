Meteo Rosolini, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre dalla mattina si assisterà a un netto miglioramento, con un cielo sereno che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una percezione del caldo che risulterà piacevole grazie a una leggera brezza.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Rosolini avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 16,4°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità si attesterà intorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un cielo sereno già dalle prime ore del mattino.

Durante la mattina, le temperature saliranno progressivamente, toccando i 21,6°C intorno a mezzogiorno. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 3,2 km/h e i 9,8 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente sud-sud est. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,9°C alle ore 15:00. Le condizioni di sereno favoriranno attività all’aperto, con un’intensità del vento che si manterrà leggera, contribuendo a un clima piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,4°C intorno alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si attesterà attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Rosolini si presenteranno favorevoli, con un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente ma senza particolari variazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questa situazione meteorologica favorevole per trascorrere momenti all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.9° perc. +15.7° Assenti 6.6 NNE max 6.7 Grecale 83 % 1022 hPa 5 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 5.9 N max 6.4 Tramontana 81 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.2° perc. +18.9° Assenti 3.2 E max 4.8 Levante 65 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 8.7 SSE max 6.4 Scirocco 56 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 11.8 S max 9.8 Ostro 63 % 1023 hPa 17 cielo sereno +17.7° perc. +17.5° Assenti 5.1 SO max 6.1 Libeccio 77 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17° perc. +16.9° Assenti 6.7 O max 8.1 Ponente 81 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° Assenti 7.7 ONO max 9.4 Maestrale 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:58

