Meteo Rovigo, le previsioni per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Rovigo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si dissolveranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 10,4°C e i 15,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno ai 1021-1023 hPa, mentre l’umidità si attesterà attorno all’85%.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 10,4°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 7,2 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità rimarrà alta, intorno all’85%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15,4°C entro mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 6-7 km/h, favorendo una piacevole sensazione di benessere. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 56%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 15,9°C, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, con raffiche che potranno raggiungere i 10,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 53%, rendendo il clima molto gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 11,5°C. Il cielo rimarrà sereno, senza segni di precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,4 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Rovigo si prospettano favorevoli, con un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero leggermente variare ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +9.9° perc. +9.4° Assenti 5.8 ONO max 6 Maestrale 86 % 1023 hPa 5 poche nuvole +9.3° perc. +8.7° Assenti 5.9 ONO max 6.2 Maestrale 87 % 1022 hPa 8 poche nuvole +11.1° perc. +10.3° Assenti 4.3 NO max 5.3 Maestrale 79 % 1023 hPa 11 poche nuvole +14.7° perc. +13.8° Assenti 5.2 N max 5.9 Tramontana 61 % 1022 hPa 14 cielo sereno +15.8° perc. +14.7° Assenti 9.6 NE max 14.1 Grecale 51 % 1021 hPa 17 cielo sereno +12.3° perc. +11.2° Assenti 8.9 NNE max 10.6 Grecale 64 % 1022 hPa 20 cielo sereno +11.5° perc. +10.4° Assenti 9.9 NE max 18.5 Grecale 65 % 1023 hPa 23 cielo sereno +10.7° perc. +9.5° Assenti 10.2 NE max 18.9 Grecale 66 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:46

