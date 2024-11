Meteo Rovigo, le previsioni per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si osserveranno nubi sparse con una copertura del 46% e temperature intorno ai +8,6°C. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa fino al 98%, con temperature che raggiungeranno i +11,8°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e la temperatura massima toccherà i 12,3°C. La sera vedrà un incremento della nuvolosità fino al 99% e temperature in calo a +9,3°C. Venerdì, la notte sarà nuovamente nuvolosa, mentre la mattina si schiarirà, con temperature che saliranno fino a 10,2°C. Sabato, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno a 5,3°C in serata, rendendo il weekend favorevole per attività all’aperto.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 46%. La temperatura si attesterà intorno ai +8,6°C, con una temperatura percepita di +7,7°C. La velocità del vento sarà di 6,5 km/h proveniente da Ovest, accompagnata da raffiche di vento di pari intensità. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 91%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 08:00, quando la copertura nuvolosa aumenterà fino a 98%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +11,8°C alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 6,8 km/h e 10,6 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 79%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la temperatura massima toccherà i 12,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 34%. La velocità del vento si manterrà tra 6,3 km/h e 10,4 km/h, con direzione Ovest-Sud Ovest. L’umidità continuerà a diminuire, arrivando al 77%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% alle 21:00. Le temperature scenderanno fino a +9,3°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di circa 6,6 km/h, con umidità che si attesterà attorno all’89%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 82%. La temperatura si attesterà intorno ai +8,6°C, con una temperatura percepita di +7,5°C. La velocità del vento sarà di 7,4 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno alle 02:00 e mantenendosi tale fino alle 08:00. Le temperature si aggireranno intorno ai 7,3°C alle 07:00 e saliranno fino a 10,2°C alle 10:00. La velocità del vento varierà tra 10,5 km/h e 12,6 km/h, con direzione prevalentemente Nord-Nord Est. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 68%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% alle 13:00. Le temperature massime toccheranno i 9,8°C. La velocità del vento si manterrà tra 8,5 km/h e 10,6 km/h, con umidità che si attesterà attorno al 67%.

Nella sera, il cielo si schiarirà nuovamente, con temperature che scenderanno fino a 6,7°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di circa 10,1 km/h, con umidità che si manterrà attorno al 70%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1028 hPa.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 16%. La temperatura si attesterà intorno ai +6,5°C, con una temperatura percepita di +4,6°C. La velocità del vento sarà di 9,6 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1028 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto fino alle 09:00, quando la copertura nuvolosa sarà del 97%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,4°C alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 8,2 km/h e 13,1 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord Est. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 58%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la temperatura massima toccherà i 10,4°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 36%. La velocità del vento si manterrà tra 6,3 km/h e 8,5 km/h, con umidità che continuerà a diminuire, arrivando al 59%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 5,3°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di circa 7,8 km/h, con umidità che si attesterà attorno all’83%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1028 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Rovigo si preannuncia variabile, con un Giovedì caratterizzato da nubi sparse e un Venerdì che vedrà un alternarsi di cielo sereno e coperto. Sabato offrirà un clima più stabile con cieli sereni, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, soprattutto nella giornata di Sabato.

