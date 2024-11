Meteo San Lazzaro di Savena, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a San Lazzaro di Savena indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso e un miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia sarà predominante, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura di circa +5,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 70%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 16,5 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,74 mm di pioggia. L’umidità si attesterà attorno al 90%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il tempo migliorerà progressivamente. Si passerà da un cielo coperto a condizioni di cielo sereno tra le 07:00 e le 12:00, con temperature che varieranno da +4,2°C a +8,9°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,5 km/h e 4,6 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi al 59% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si manterranno intorno ai 9°C. Il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 11,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 62%.

La sera porterà un ritorno delle piogge, che si intensificheranno a partire dalle 18:00. Le temperature scenderanno a circa 6,8°C e la copertura nuvolosa sarà totale, al 100%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 1,95 mm. Il vento si farà sentire con raffiche fino a 49,9 km/h, rendendo la serata piuttosto ventosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Lazzaro di Savena nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un miglioramento per il fine settimana, con temperature in lieve aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +5.6° perc. +2.5° prob. 7 % 15.1 SSE max 21.6 Scirocco 88 % 1007 hPa 4 nubi sparse +4.6° perc. +4.6° Assenti 0.3 S max 1.6 Ostro 84 % 1008 hPa 7 cielo sereno +4.2° perc. +4.2° Assenti 2.2 ONO max 2.5 Maestrale 84 % 1009 hPa 10 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.4 NNE max 1.8 Grecale 68 % 1009 hPa 13 poche nuvole +9.2° perc. +8.3° Assenti 7.2 E max 10.4 Levante 58 % 1006 hPa 16 nubi sparse +7.1° perc. +5.9° Assenti 6.8 ESE max 12.3 Scirocco 73 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +6.8° perc. +4.9° 1.02 mm 9.7 O max 21.5 Ponente 86 % 998 hPa 22 pioggia leggera +8.8° perc. +6.3° 0.48 mm 15.7 O max 41.9 Ponente 87 % 992 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:39

