Meteo Savona, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Savona di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà tra +4°C e +5°C, accompagnata da una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con un’umidità che si attesterà intorno all’87%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +11,7°C intorno a mezzogiorno. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo una velocità di circa 12-14 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1006 hPa, contribuendo a un clima stabile.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno tra +9°C e +11°C. Il cielo rimarrà sereno, e il vento continuerà a soffiare da Nord, con intensità moderata. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 41%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +5°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza raggiungere livelli critici. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, favorendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Savona nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo il clima ideale per godere delle bellezze della città. Si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli, poiché le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Savona

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +4.1° perc. -0.1° Assenti 20.7 NO max 28.5 Maestrale 87 % 993 hPa 4 nubi sparse +4.6° perc. +0.8° Assenti 18.5 NNO max 33.4 Maestrale 80 % 996 hPa 7 cielo sereno +5° perc. +1.3° Assenti 19 NNO max 24 Maestrale 74 % 1002 hPa 10 cielo sereno +10.3° perc. +8.5° Assenti 13.2 NNO max 16.4 Maestrale 40 % 1005 hPa 13 cielo sereno +11.5° perc. +9.5° Assenti 13.9 N max 17.8 Tramontana 31 % 1007 hPa 16 cielo sereno +7.8° perc. +5.4° Assenti 14.1 NNO max 15.6 Maestrale 48 % 1010 hPa 19 cielo sereno +6.6° perc. +3.7° Assenti 15.2 NNO max 21.8 Maestrale 56 % 1014 hPa 22 cielo sereno +5.6° perc. +2.3° Assenti 15.9 NO max 26.7 Maestrale 61 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:51

