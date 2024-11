Meteo Scafati, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Scafati si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge leggere che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa significativa e temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e umida, con un tasso di umidità che si attesterà attorno all’80-90%.

Durante la notte, le piogge continueranno a cadere, con intensità leggera. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 4 e i 6 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che raggiungeranno anche il 85% di nuvolosità.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Le piogge leggere persisteranno, con temperature che si alzeranno leggermente fino a raggiungere i 17°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 12 km/h, mantenendo sempre la direzione Ovest-Sud Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 25-36%, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno all’80%.

Il pomeriggio porterà con sé una leggera intensificazione delle piogge, con una copertura nuvolosa che si avvicinerà al 91%. Le temperature si stabilizzeranno sui 16-17°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, fino a 22 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà elevata, contribuendo a un clima piuttosto fresco.

Con l’arrivo della sera, le piogge si intensificheranno ulteriormente, passando da leggere a moderate. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta, attorno al 92%. La velocità del vento potrebbe raggiungere i 22 km/h, mantenendo la direzione Ovest-Sud Ovest. L’umidità, in questo caso, si avvicinerà al 80-90%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Scafati indicano una giornata di Martedì 19 Novembre caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.4° perc. +15.2° 0.47 mm 5.8 OSO max 7.9 Libeccio 85 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +15.5° perc. +15.3° 0.24 mm 4.4 SO max 5.5 Libeccio 84 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +15.7° perc. +15.5° 0.25 mm 7.8 OSO max 12 Libeccio 83 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +17.7° perc. +17.3° 0.19 mm 12.8 OSO max 18 Libeccio 67 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.4° perc. +17° 0.36 mm 14.9 OSO max 22.6 Libeccio 70 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +16.4° perc. +16° 0.4 mm 11.6 OSO max 19.7 Libeccio 74 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +16.4° perc. +16.1° 0.98 mm 13.5 OSO max 21.4 Libeccio 78 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +16.2° perc. +16° 0.7 mm 12.9 OSO max 21 Libeccio 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:39

