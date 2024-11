Meteo Seregno, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Seregno indicano una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma non si registreranno precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, che passeranno da nubi sparse a un cielo più sereno nel corso della giornata.

Nel dettaglio, durante la mattina le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, con valori che scenderanno fino al 57%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 4,5 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 46% e il 64%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi attorno al 10%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità tenderà a stabilizzarsi intorno al 50%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 12,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 7%. I venti si faranno leggermente più intensi, ma sempre nella norma, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Seregno si presentano favorevoli, con un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con cieli sereni e temperature in lieve calo, rendendo il clima particolarmente gradevole per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste giornate serene per godere del paesaggio autunnale.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.7° perc. +9.6° Assenti 2.5 NNO max 3.3 Maestrale 67 % 1024 hPa 4 cielo coperto +10.4° perc. +9.1° Assenti 2.1 NNO max 3.3 Maestrale 64 % 1023 hPa 7 cielo coperto +10.1° perc. +8.8° Assenti 1.6 N max 2.2 Tramontana 63 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.9° perc. +12.6° Assenti 2.5 S max 1.5 Ostro 49 % 1023 hPa 13 poche nuvole +15.5° perc. +14.4° Assenti 3.7 SSE max 3.6 Scirocco 46 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.7° perc. +12.6° Assenti 3.2 SE max 4 Scirocco 57 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.1° perc. +11.1° Assenti 4.2 NE max 6.1 Grecale 65 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11.2° perc. +10.1° Assenti 4.2 NE max 6.4 Grecale 67 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:54

