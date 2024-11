Meteo Sestu, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Sestu si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto con piogge leggere che si alterneranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione verso la sera. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da nord e nord-est, con velocità che varieranno tra i 3 e i 8 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 03:00. La mattina continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature stabili attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, raggiungendo il 100%. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con un accumulo di circa 1,1 mm di pioggia entro le 10:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le piogge leggere continueranno, con temperature che saliranno fino a 16,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni si manterranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,2 mm. I venti saranno deboli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,8°C. Le piogge riprenderanno, con accumuli che raggiungeranno circa 0,55 mm entro la 23:00. La probabilità di precipitazioni si manterrà alta, attorno al 38%. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con cieli prevalentemente coperti.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sestu indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già da mercoledì, si prevede un parziale diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature, che potrebbero superare i 17°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 23 % 4.4 NNE max 5.9 Grecale 85 % 1015 hPa 5 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° prob. 68 % 3.7 N max 4.9 Tramontana 85 % 1014 hPa 8 pioggia leggera +15.2° perc. +15° 0.74 mm 8.3 NNO max 10.9 Maestrale 88 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.9 mm 4.4 N max 6.8 Tramontana 88 % 1015 hPa 14 pioggia leggera +16.1° perc. +15.8° 0.2 mm 6.4 ESE max 8.5 Scirocco 79 % 1014 hPa 17 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° prob. 66 % 5.4 SE max 7.6 Scirocco 83 % 1014 hPa 20 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° prob. 38 % 3.9 E max 6 Levante 85 % 1016 hPa 23 pioggia leggera +14.7° perc. +14.5° 0.55 mm 5.9 NE max 7.4 Grecale 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:09

