Meteo Sestu, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Sestu si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature miti, che si manterranno attorno ai 20°C, mentre nel pomeriggio si registreranno valori leggermente inferiori, intorno ai 19°C. La presenza di pioggia leggera sarà un elemento distintivo, con precipitazioni che si intensificheranno durante le ore centrali della giornata.

Nel corso della notte, Sestu avrà un cielo inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La mattina si presenterà con un cielo nuvoloso, con temperature che varieranno da 15,8°C a 20,5°C. Le previsioni del tempo indicano la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 10:00, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,66mm entro le ore di pranzo.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si protrarranno fino alle 17:00. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 17,8°C, mentre l’umidità si attesterà intorno all’80%. Le raffiche di vento, che si muoveranno prevalentemente da Nord Ovest, raggiungeranno velocità di circa 8,9km/h. La pioggia si presenterà con intensità variabile, ma senza accumuli significativi.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un graduale diradamento delle nubi. Le temperature scenderanno a circa 16°C, mentre la probabilità di precipitazioni diminuirà. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 15,5°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestu indicano una giornata di Sabato 9 Novembre caratterizzata da piogge leggere e temperature miti, con un miglioramento atteso in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più stabile e favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° prob. 18 % 1.4 NO max 2.9 Maestrale 85 % 1022 hPa 5 cielo coperto +16.1° perc. +16° prob. 11 % 3.2 NNO max 4 Maestrale 84 % 1022 hPa 8 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° prob. 15 % 0.4 E max 1.9 Levante 73 % 1022 hPa 11 pioggia leggera +20.4° perc. +20.3° 0.46 mm 4.9 S max 6 Ostro 66 % 1021 hPa 14 pioggia leggera +20.6° perc. +20.4° 0.15 mm 1.9 S max 3.9 Ostro 65 % 1019 hPa 17 pioggia leggera +17.8° perc. +17.6° 0.18 mm 5.9 NO max 6.5 Maestrale 76 % 1020 hPa 20 nubi sparse +16.3° perc. +16.1° prob. 20 % 7.8 NNO max 9.3 Maestrale 81 % 1020 hPa 23 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° prob. 16 % 6.6 NNO max 8.5 Maestrale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.