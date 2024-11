Meteo Teramo, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Teramo si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 10,7°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un incremento delle temperature fino a raggiungere i 18,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nubi si intensificheranno, portando a un abbassamento delle temperature e a un aumento dell’umidità. La sera si presenterà con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11,4°C.

Durante la notte, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 5%. Le temperature percepite si manterranno tra i 10°C e i 11,4°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi con poche nuvole e nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 18°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,8 km/h e i 8,2 km/h, con direzione prevalentemente da Est. L’umidità si manterrà attorno al 50%, garantendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più nuvoloso, con una copertura nuvolosa che arriverà fino all’80%. Le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 15,5°C. La velocità del vento si stabilizzerà sui 6,2 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 70%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,4°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’83%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1025 hPa, e non si prevedono variazioni significative nel meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Teramo indicano una giornata di transizione, con un clima che si farà più umido e nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni meteorologiche variabili e mantenere un occhio attento sulle previsioni del tempo per i giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +10° Assenti 3.9 OSO max 3.7 Libeccio 65 % 1025 hPa 4 cielo sereno +10.8° perc. +9.4° Assenti 5.5 OSO max 4.8 Libeccio 57 % 1025 hPa 7 poche nuvole +12.7° perc. +11.4° Assenti 2.8 O max 2.9 Ponente 50 % 1025 hPa 10 nubi sparse +17.2° perc. +16.3° Assenti 5.8 ENE max 2.5 Grecale 50 % 1025 hPa 13 nubi sparse +18.2° perc. +17.4° Assenti 8.4 ENE max 3.8 Grecale 52 % 1024 hPa 16 nubi sparse +12.5° perc. +12° Assenti 2.6 E max 2.5 Levante 83 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° Assenti 3.5 OSO max 3.2 Libeccio 83 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.6° perc. +10.9° Assenti 3.3 OSO max 3.2 Libeccio 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:49

