Meteo Terni, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Terni di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno relativamente fresche durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, passando da un cielo sereno al mattino a condizioni di nubi sparse nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime raggiungeranno i 12,3°C intorno a mezzogiorno, mentre le minime si attesteranno sui 4,5°C durante la notte. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 4,5°C. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle 11:00, quando si inizieranno a formare delle nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 3,2°C alle 06:00 fino a raggiungere i 12,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura inizierà a calare, attestandosi attorno ai 9,3°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo un massimo del 87% alle 13:00. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 5,6°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto controllo. La velocità del vento continuerà a essere leggera, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni nei prossimi giorni suggeriscono un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di cielo variabili. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un aumento della nuvolosità. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno soddisfazione nelle condizioni meteorologiche di questo fine settimana.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +4° perc. +2.4° Assenti 6.7 NNE max 6.4 Grecale 85 % 1020 hPa 5 cielo sereno +3.3° perc. +1.8° Assenti 6.1 NE max 5.6 Grecale 82 % 1024 hPa 8 nubi sparse +6.8° perc. +6.2° Assenti 5.1 NE max 7.2 Grecale 64 % 1026 hPa 11 nubi sparse +11.8° perc. +9.8° Assenti 1.6 NE max 4.8 Grecale 32 % 1028 hPa 14 nubi sparse +11.7° perc. +9.9° Assenti 2.8 O max 2.9 Ponente 37 % 1028 hPa 17 nubi sparse +6.4° perc. +6.4° Assenti 4.4 E max 4 Levante 52 % 1031 hPa 20 cielo sereno +5.6° perc. +4.2° Assenti 6.7 ESE max 6 Scirocco 59 % 1033 hPa 23 nubi sparse +5.7° perc. +4.5° Assenti 6.4 ESE max 5.7 Scirocco 74 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:39

