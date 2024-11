Meteo Torino: la città si trasforma sotto l’effetto del Foehn

MeteoWeb

Torino si trova in queste ore in una situazione meteorologica particolare, caratterizzata da un netto contrasto tra due fenomeni opposti. Da una parte, l’ingresso del vento di Foehn proveniente dalla valle di Susa, dall’altra la persistenza di nebbie, in alcuni casi anche molto fitte, che avvolgono diversi quartieri cittadini e le zone collinari. Questo scenario crea un’atmosfera instabile, con condizioni molto diverse a seconda delle aree della città.

Nel corso del pomeriggio, il Foehn è destinato a prendere il sopravvento, portando raffiche di vento che localmente potrebbero risultare intense. Questo fenomeno favorirà un rapido dissolvimento delle nebbie, con un conseguente rasserenamento del cielo. Il vento contribuirà inoltre a migliorare in modo significativo la qualità dell’aria, disperdendo gli inquinanti accumulati nelle scorse giornate, particolarmente evidenti nelle zone urbane soggette a stagnazione atmosferica.

La transizione verso condizioni più asciutte e limpide sarà accompagnata da una maggiore visibilità e da un ritorno a cieli sereni, caratteristici dell’effetto Foehn. Tuttavia, l’intensità del vento potrebbe causare qualche disagio, specialmente nelle aree più esposte. Questo cambiamento rappresenta un’opportunità per Torino di lasciarsi alle spalle la cappa di umidità e inquinamento che spesso caratterizza il clima invernale della città.

