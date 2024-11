Meteo Treviso, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviso di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso e un miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto fresche, con valori che oscilleranno tra i 2,9°C e i 9,6°C. La copertura nuvolosa sarà significativa nelle prime ore, mentre si prevede un progressivo diradamento delle nubi, con momenti di cielo sereno nel pomeriggio. Tuttavia, non mancheranno brevi piogge nel corso della giornata, specialmente al mattino e nel tardo pomeriggio.

Nella notte, Treviso sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 3,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 11,8 km/h. Con l’arrivo del mattino, la situazione non cambierà immediatamente; il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno basse, intorno ai 3°C. La pioggia potrebbe attenuarsi, ma la probabilità di precipitazioni rimarrà presente.

Con il passare delle ore, le previsioni del tempo per la mattina mostrano un graduale miglioramento. A partire dalle 09:00, si prevede un passaggio a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 6°C. Il vento si calmerà, e la velocità scenderà a circa 6,4 km/h. A mezzogiorno, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 9,2°C.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 9,6°C intorno alle 13:00. Le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con venti leggeri che non supereranno i 10 km/h. Tuttavia, a partire dalle 17:00, si prevede un ritorno delle piogge leggere, che continueranno fino alla sera.

Durante la sera, le temperature scenderanno nuovamente, arrivando a 3,1°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 1%. La copertura nuvolosa rimarrà presente, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso di Venerdì 22 Novembre evidenziano una giornata di transizione, con piogge iniziali che lasceranno spazio a momenti di sole nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +3.6° perc. +0.6° 0.54 mm 11.8 O max 15.2 Ponente 91 % 990 hPa 3 cielo coperto +3° perc. +0.5° prob. 22 % 9.2 OSO max 16.3 Libeccio 93 % 991 hPa 6 cielo coperto +3.3° perc. +0.5° prob. 11 % 11 N max 16.4 Tramontana 84 % 995 hPa 9 nubi sparse +6° perc. +4.8° Assenti 6.4 NO max 6.1 Maestrale 74 % 1002 hPa 12 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.1 NE max 3.9 Grecale 59 % 1004 hPa 15 cielo sereno +7.9° perc. +6° prob. 7 % 10.2 S max 14.6 Ostro 73 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +5.1° perc. +3.5° 0.35 mm 7.4 ONO max 9.4 Maestrale 80 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +3.5° perc. +0.8° 0.14 mm 10.2 NNE max 12.2 Grecale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:32

