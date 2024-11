Meteo Umbria: contrasti termici elevati, dalla gelata all’arrivo del Libeccio

MeteoWeb

La notte appena trascorsa sull’Umbria ha visto ancora temperature rigide, con valori minimi che in molte località sono scesi vicino o sotto lo zero. Le rilevazioni evidenziano un’ampia variabilità delle temperature: le zone più fredde hanno registrato valori compresi tra -5.8°C e 0,8°C, mentre in altre aree i termometri hanno oscillato tra 2°C e 4°C. Alcune località, invece, hanno raggiunto temperature più miti, tra i 6°C e i 9°C, a dimostrazione della diversità climatica del territorio regionale.

Nelle prime ore del mattino, intorno alle 4:30-5:00, l’arrivo di correnti sud-occidentali più umide ha iniziato a modificare la situazione. Questi flussi d’aria, scivolando sopra gli strati più freddi a contatto con il suolo, hanno favorito la formazione di una copertura nuvolosa stratificata. Questo fenomeno ha dapprima bloccato il calo delle temperature notturne e successivamente ne ha determinato un leggero aumento. Le nubi si sono concentrate principalmente nel nord della regione, dove si sono registrate locali pioviggini.

La giornata odierna si preannuncia in linea con queste condizioni: prevalenza di nubi e possibili deboli piogge sul settentrione dell’Umbria, mentre le zone meridionali saranno caratterizzate da una minore presenza di copertura nuvolosa. Tuttavia, il vero cambiamento è atteso a partire da domani, lunedì 18 novembre, quando le prime precipitazioni significative, anche se sparse, interesseranno l’intero territorio regionale. Questo sarà accompagnato da un temporaneo aumento delle temperature.

La settimana che seguirà sarà influenzata dal transito di più fronti freddi provenienti dall’Atlantico settentrionale. Questi porteranno piogge, seppur non particolarmente abbondanti, e un progressivo calo delle temperature. Da metà settimana, inoltre, è atteso un deciso rinforzo dei venti, che potrebbe caratterizzare il quadro meteorologico nei giorni successivi. La situazione richiede attenzione e aggiornamenti costanti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.