Meteo Valle d’Aosta, ancora neve in arrivo

MeteoWeb

Ancora neve in arrivo in Valle d’Aosta. Secondo le previsioni dell’Ufficio meteorologico della Regione Valle d’Aosta, una perturbazione attraverserà la regione alpina all’inizio della prossima settimana. Lunedì 25 novembre, “nuvole in aumento nel pomeriggio, con deboli precipitazioni a ovest e nord-ovest dalla serata, quota della neve a circa 2500 metri, in calo a 2100 metri nella notte”. Martedì 26, “residue precipitazioni al mattino presto a ovest e poi cielo nuvoloso”; mercoledì 27 “sereno“; giovedì 28 “nuvoloso o molto nuvoloso con nevicate sui confini esteri”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.