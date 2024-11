Meteo Veneto, alba glaciale: record di -17,4°C nella Dolina di Campo Magro

MeteoWeb

Questa mattina, la Dolina di Campo Magro, situata sull’Altopiano dei Sette Comuni (VI), ha registrato una temperatura straordinariamente bassa di -17,4°C. Il fenomeno è stato favorito dall’ingresso di aria più secca avvenuto durante la notte, che ha intensificato la discesa termica in questo particolare microclima. Interessante è stato il confronto con il Monte Lisser, situato alla stessa altitudine della dolina, che ha evidenziato una differenza termica massima di ben 22°C.

La Dolina di Campo Magro si trova nella parte settentrionale dell’Altopiano dei Sette Comuni, una regione nota per la presenza di numerosi avvallamenti carsici compresi tra i 1500 e i 2200 metri di altitudine. Questa conca si distingue per l’assenza quasi totale di vegetazione, ad eccezione di alcune varietà erbacee, a causa delle rigide condizioni climatiche che impediscono lo sviluppo di piante più resistenti. La particolare conformazione della dolina la rende un luogo ideale per studiare il fenomeno dell’inversione termica, una dinamica atmosferica che genera condizioni estreme di temperatura.

Un aspetto fondamentale che contribuisce alla formazione di temperature così basse è l’elevato valore dello Sky View Factor, ossia la porzione di cielo visibile da un punto geografico. Questo parametro è determinante perché permette una rapida dispersione del calore accumulato dal terreno e dalle pendici circostanti durante il giorno. Dopo il tramonto, il calore viene trasferito all’atmosfera tramite radiazione a onda lunga, favorendo un intenso raffreddamento del suolo. Questo processo porta alla formazione di un vero e proprio “lago d’aria fredda” sul fondo della dolina, un fenomeno noto anche come Cold Air Pool.

Man mano che le ore notturne avanzano, l’aria fredda, più densa e pesante, si accumula sul fondo della dolina. La continua dispersione di calore intensifica ulteriormente il raffreddamento, raggiungendo il picco delle temperature minime poco prima dell’alba. Questo processo naturale non solo sottolinea le particolari condizioni climatiche di Campo Magro, ma offre anche un’occasione unica per approfondire la comprensione dei complessi fenomeni di inversione termica e del loro impatto sui microclimi delle aree montane.

