Meteo Veneto: pianure libera da nebbie, il freddo artico spazza la regione

La recente irruzione di aria fredda sta portando condizioni meteorologiche contrastanti sull’Italia, con effetti distinti tra il nord e il sud del Paese. Mentre le regioni centro-meridionali stanno vivendo nevicate a bassa quota e venti provenienti da nord-est, il Veneto beneficia di un clima più stabile e soleggiato. La ventilazione che accompagna questa fase ha avuto il merito di dissipare la nebbia persistente sulla valli, regalando una giornata luminosa, particolarmente apprezzabile nelle aree montane.

Questo scenario mette in evidenza l’impatto dei cambiamenti climatici sulle stagioni invernali. Negli ultimi anni, la possibilità di assistere a nevicate significative tra novembre e dicembre si è ridotta, spostando il periodo favorevole all’accumulo di manto nevoso verso gennaio. Questa tendenza rappresenta un segnale evidente delle alterazioni climatiche in corso, che influenzano non solo la frequenza, ma anche la distribuzione temporale degli eventi nevosi.

Guardando al Veneto, l’attuale stabilità atmosferica potrebbe lasciare spazio a un peggioramento delle condizioni meteo tra martedì e mercoledì. L’area occidentale sembra destinata a essere maggiormente coinvolta, con la possibilità di nevicate fino a quote di 900-1000 metri. Tuttavia, la situazione rimane dinamica e richiede ulteriori aggiornamenti per confermare le previsioni e valutare eventuali sviluppi.

Questa fase meteorologica sottolinea ancora una volta la complessità dell’inverno italiano, che alterna condizioni di freddo intenso al centro-sud a momenti di relativa tranquillità al nord. Resta da osservare come evolveranno le condizioni nei prossimi giorni e se le regioni settentrionali vedranno un ritorno a scenari più tipicamente invernali. Per ora, il mix di sole e aria pulita rappresenta un’occasione rara e preziosa per chi si trova in Veneto e nelle altre regioni del settentrione.

