Meteo Vercelli, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Vercelli si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 15,4°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 3,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che scenderà fino a 10,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno all’87%. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da Nord, con intensità che non supererà i 3,4 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno tra i 9,8°C e i 15°C. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 70-87%, e il vento continuerà a soffiare debolmente. A partire dalle 11:00, si registrerà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un parziale miglioramento, con l’alternanza di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature massime raggiungeranno i 15,4°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 12,9°C. L’umidità si manterrà attorno al 68-80%, e il vento sarà sempre debole, proveniente principalmente da Est.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 10,7°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 87%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo rimarrà prevalentemente coperto anche nei giorni successivi. La situazione meteo suggerisce di prepararsi a un clima fresco e umido, ideale per attività al chiuso e per godere di momenti di relax.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.6° perc. +10° Assenti 3.2 NNE max 3.1 Grecale 87 % 1027 hPa 4 cielo coperto +10.1° perc. +9.5° Assenti 3.4 N max 3.4 Tramontana 87 % 1027 hPa 7 cielo coperto +10.2° perc. +9.6° Assenti 2.6 N max 2.6 Tramontana 86 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.5° perc. +12.8° Assenti 1.4 NE max 2.1 Grecale 75 % 1029 hPa 13 nubi sparse +15.4° perc. +14.7° Assenti 3 E max 3.3 Levante 68 % 1028 hPa 16 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° Assenti 2.1 SE max 2.9 Scirocco 78 % 1028 hPa 19 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 1.9 NE max 2.6 Grecale 83 % 1029 hPa 22 nubi sparse +11° perc. +10.5° Assenti 3.2 N max 3.3 Tramontana 86 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 17:03

